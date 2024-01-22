Сергей Сорочан: "В Тольятти планируем создать производство полимерных композитов для нужд ОПК"

В конце декабря прошлого года появилась информация об интересе московского "Инжиниринг Групп" к приобретению тольяттинского завода "РусАвтоПласт", входящего в группу компаний "ОАТ". Генеральный директор "Инжиниринг Групп" Сергей Сорочан в интервью Волга Ньюс рассказал, почему ему интересен именно этот завод и какие перспективы перед ним откроются с новым собственником.

- В какой стадии находятся переговоры? Получили ли вы ответ на ваше предложение о сделке?

- Ответа по существу пока не получили. Знаем, что письмо передано в канцелярию генерального директора ПАО КАМАЗ (общество контролирует группу "ОАТ". - Прим. Волга Ньюс), и надеемся вскоре получить на него ответ.

- Озвучивалась сумма в 550 млн руб., которую "Инжиниринг Групп" готов заплатить за завод "РусАвтоПласт". Из каких источников планируется их привлечь?

- Я не имею права подробно раскрывать финансовую составляющую проекта. Частично это заемные средства, частично - средства привлеченных мной инвесторов.

- Каковы истоки компании "Инжиниринг Групп", на чем она специализируется?

- Компания "Инжиниринг Групп" создана в 2020 году для продолжения деятельности, начатой еще в 2014 году через другую нашу компанию. Изначально, поставив в приоритет качество и высокую технологичность реализуемой продукции, мы занимались совместно с российскими компаундерами созданием и развитием уникальных для того времени марок термопластичных эластомеров, что позволило нам в дальнейшем, совместно выйти на уровень общепризнанных марок мирового уровня и конкурировать с ними.

Такая стратегия развития и коллаборация с сильными партнерами по научному, логистическому и другим направлениям привели нас к увеличению объемов продаж. Мы начали поставлять полимерные композиционные материалы в такие ответственные области, как автопром, в том числе и европейский.

Сегодня "Инжиниринг Групп" является одним из ведущих поставщиков полимерных композиционных материалов в адрес предприятий ОПК. В их числе - Группа компаний "Калашников", АО "Ижевский механический завод", ЦНИИТОЧМАШ и многие другие.

Сейчас "Инжиниринг Групп" находится в поиске производственной площадки для решения задачи по увеличению объема поставок полимерных компаундов в адрес предприятий ОПК, так как в России пока нет специализированного выделенного производства полимерных композиционных материалов для нужд оборонного комплекса.

- Ранее вы объясняли необходимость расширения производства полимерных компаундов возросшими потребностями Министерства обороны РФ в современном вооружении. В производстве каких вооружений они используются?

- Полимерные композиционные материалы используются практически во всех современных вооружениях - от стрелкового оружия до бронетехники и снарядов.

- Какой объем необходим для нужд Минобороны? Закроет ли эти потребности завод "РусАвтоПласт", если сделка состоится?

- Не совсем корректный вопрос, так как потребности Минобороны в тех или иных материалах не являются публичной информацией. Кроме того, "Инжиниринг Групп" - не единственный поставщик полимерных материалов для нужд ОПК.

Могу лишь сказать, что по итогам 2023 года объем наших поставок вырос в несколько раз по сравнению с 2022 годом. И судя по прогнозу на текущий год, продолжит расти.

Именно поэтому мы приняли решение о поиске производственной площадки, чтобы оперативно наладить выпуск и внедрение полимеров, разработанных именно для ОПК.

- Если потребности Минобороны в современном вооружении уменьшатся, найдутся ли потребители под тот объем компаундов, который вы планируете выпускать на тольяттинском заводе?

- Думаю, вряд ли они уменьшатся в ближайшее время. Согласно принятому федеральному бюджету, в нем заложена сумма 36,8 трлн рублей на обеспечение безопасности страны в 2024-2026 гг. Идет активное производство современных вооружений.

"Инжиниринг Групп" заявила о намерении купить "РусАвтоПласт" за 550 млн рублей Компания направила письма с предложением в группу ОАТ, которой принадлежит "РусАвтоПласт", а также учредителю ОАТ - ПАО "КАМАЗ" и госкопорации "Ростех", которая имеет долю в ПАО "КАМАЗ".

Но даже если гипотетически представить себе, что потребности Минобороны уменьшатся, - продукция всегда найдет применение "на гражданке". В мировой и российской истории достаточно примеров, когда технологии или материалы, разработанные сначала для военных, затем находили широкое применение в народном хозяйстве. Тем более что потребность в полимерных материалах в отраслях народного хозяйства также растет и прогноз вполне благоприятный: так, эксперты отрасли считают, что при условии реализации оптимистичного сценария развития отечественной промышленности спрос на компаунды на основе полипропилена (это самые популярные материалы) - к 2026 году может вырасти на 8,5-11,0%.

- Есть ли предварительные договоренности с вашими контрагентами на увеличение объемов поставок? Насколько ощутим дефицит?

- Как один из заметных поставщиков материалов для ОПК мы получаем достаточно много запросов на тему возможности увеличения объема поставок.

Я не готов озвучивать какие-то цифры - повторюсь, конкретная информация по ОПК и ГОЗ является закрытой и, думаю, вы сами понимаете почему. Но при этом могу сказать, что для оперативного закрытия растущих потребностей в материалах, обеспечения независимости от сторонних поставщиков сектору ОПК необходима собственная независимая производственная площадка.

- Насколько в целом в России развит рынок полимерных компаундов?

- Согласно профильным исследованиям, рынок полимерных компаундов в нашей стране, даже несмотря на антироссийские санкции, активно развивается. Производство пластмасс в России за девять месяцев 2023 года выросло на 2,1%, потребление - на 9-11% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Это говорит о том, что отрасль активно развивается.

По оценкам экспертов, в 2022 году в России произвели более 300 тыс. тонн полимерных компаундов. Но нужно учитывать, что год был кризисным, многие отрасли-потребители снизили выпуск конечных изделий: простаивали автопром, производство крупной бытовой техники. А это две из трех ключевых отраслей - потребителей полимерных композиционных материалов.

В среднем же в России производят в год порядка 400 тысяч тонн компаундов, и, по прогнозам аналитиков, эта цифра в горизонте 10 лет перешагнет рубеж 500 тысяч тонн. Есть компетентные мнения, что к началу 2030 годов Россия сможет занять до 1% мирового рынка полимерных композиционных материалов, т.е. довольно большой объем.

Кроме автопрома, производителей крупной бытовой техники, большие объемы компаундов перерабатывают строительная отрасль, кабельная промышленность, отрасль электротехники. И, как я уже говорил, растет потребность в сегменте ОПК.

Основные игроки на рынке - это НПП "Полипластик, пока что безусловный лидер с мощностями 135 тыс. тонн в год. Сильными игроками также являются компания "Татхимпласт", "Метаклэй", "Руспласт".

- Какая часть рынка приходится на импорт?

- Ввоз полимерных композиционных материалов подпал под западные санкции еще весной 2022 года. С тех пор отрасль форсировала процессы импортозамещения и значительно снизила свою зависимость от импорта - как в части готовых компаундов, так и в части компонентов для их производства.

До 2022 года в общей сложности порядка 30% компаундов в Россию ввозилось из-за рубежа, если мы говорим об общем объеме. При этом зависимость варьируется от отрасли к отрасли. После 2022 года, по оценкам независимых аналитиков, цифра упала до 20-21%. Есть прогнозы, что к 2030 году она составит около 10%.

- Рассматривает ли "Инжиниринг Групп" приобретение профильных активов помимо "РусАвтоПласта"?

- Безусловно, мы прорабатываем и иные варианты, но площадка "РусАвтоПласта" приоритетна. Здесь есть готовые производственные мощности и, что еще важнее, профессиональный коллектив разработчиков, технологов, линейного персонала, способный в короткие сроки запустить производство материалов.

Сегодня, когда мощности "РусАвтоПласта", по нашим сведениям, загружены всего на 30%, мне кажется оптимальным вариант переориентировать площадку для выпуска материалов под нужды ОПК и вдохнуть в нее новую жизнь.

- Сколько времени займет перепрофилирование завода под выпуск вашей продукции? И, для сравнения, сколько потребуется для создания такого производства с нуля?

- Перепрофилирование не потребуется. На площадке "РусАвтоПласта" есть и специалисты, и оборудование. Единственное, чего нет, - устойчивого сбыта, который компания "Инжиниринг Групп" готова обеспечить. А вот для создания такого производства с нуля потребуется несколько лет.

- Каковы долгосрочные планы на эту площадку?

- Для начала мы планируем полностью загрузить производство, а затем в трехлетней перспективе начать рассматривать возможности развития. Пожалуй, сейчас трудно поверить, но "Инжиниринг Групп" намерена всерьез потягаться с ведущими российскими производителями полимерных композиционных материалов и побороться за клиентов в сфере не только ОПК, но и народного хозяйства.