"Инжиниринг Групп" заявила о намерении купить "РусАвтоПласт" за 550 млн рублей

Компания направила письма с предложением в группу ОАТ, которой принадлежит "РусАвтоПласт", а также учредителю ОАТ — ПАО КАМАЗ и госкопорации Ростех, которая имеет долю в ПАО КАМАЗ.

ООО "Инжиниринг Групп" — поставщик полимерных материалов для нужд оборонных предприятий России, в том числе входящих в корпорацию Ростех и выполняющих гособоронзаказ: группа компаний "Калашников", АО "Ижевский механический завод", ЦНИИТОЧМАШ и многие другие. В настоящее время компания "Инжиниринг Групп" находится в поиске производственной площадки для решения задачи по увеличению объема поставок полимерных компаундов в адрес предприятий ОПК.

По словам генерального директора "Инжиниринг Групп" Сергея Сорочана, это является одной из приоритетных задач. На заседании коллегии военного ведомства Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в 2024 году гособоронзаказ будет увеличен. Обеспечение армии современными вооружениями является одной из приоритетных задач. А производство современных вооружений невозможно без увеличения объема производства высокотехнологичных полимерных компаундов.

"В течение 2023 года наша компания занималась активными отгрузками в адрес ОПК. Мы пришли к выводу, что есть необходимость развивать специализированное производство. Наладить выпуск и внедрение полимеров, разработанных именно для ОПК. И это нужно делать оперативно, так как спрос постоянно растет, — говорит Сергей Сорочан, генеральный директор "Инжиниринг Групп". — Мы готовы взяться за этот проект. Планируется представить данные материалы на форуме "АРМИЯ", который состоится в 2024 году. Но для полноценного решения задачи нужна производственная площадка для быстрого включения в цепочку обеспечения гособоронзаказа".

Производственная площадка "РусАвтоПласт", по мнению ООО "Инжиниринг Групп", обладает всеми требуемыми параметрами. На "РусАвтоПласте" имеются необходимые мощности, квалифицированный профессиональный коллектив. Он, по словам Сергея Сорочана, обязательно будет сохранен, а в перспективе — созданы новые рабочие места. Локация производства имеет минимальное логистическое плечо для поставок полимерных материалов основным потребителям в отрасли ОПК.

По оценкам экспертов, предложение ООО "Инжиниринг Групп" может заинтересовать владельцев "РусАвтоПласта". По имеющейся на сегодняшний день информации, площадка испытывает трудности с загрузкой мощностей из-за нестабильной работы автопрома. И диверсификация может вдохнуть новую жизнь в производство.