На "Аллее славы" выставки "Россия" появилась стела в честь спортсменки из Самары Марии Киселевой

В пятницу, 19 января, на международной выставке-форуме "Россия" состоялось торжественное открытие экспозиции "Аллеи славы", посвященной победам российских спортсменов в водных видах спорта. Одна из стел - об успехах всемирно известной чемпионки из Самары Марии Киселевой.

Выставка, созданная Обществом "Знание" при поддержке Министерства спорта Российской Федерации в честь достижений наших соотечественников на мировой спортивной арене, открылась на ВДНХ в начале декабря прошлого года. Первые стелы осмотрел президент России Владимир Путин во время посещения выставки "Россия".

Герои новой экспозиции "Аллеи славы" - российские чемпионы в водных видах спорта, среди них 3-кратная олимпийская чемпионка, 3-кратная чемпионки мира, 9-кратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Мария Киселева, которая родилась в Самаре.

В бассейн ее привели родители в возрасте трех лет. Мария втянулась в тренировочный режим и быстро доказала, что способна покорить любые вершины. Артистичность, необходимая для синхронного плавания, пригодилась спортсменке и после завершения спортивной карьеры: она успешно работала телеведущей и снималась в кино. Также Мария Киселева ведет активную общественную деятельность и участвует в реализации различных проектов.

Также героями новой экспозиции "Аллеи славы" стали 7-кратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы Светлана Ромашина; 5-кратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира, 12-кратная чемпионка Европы Наталья Ищенко; олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, 14-кратный чемпион Европы Максим Опалев; олимпийский чемпион, 2-кратный чемпион Европы Алексей Свирин; 2-кратный олимпийский чемпион, 5-кратный чемпион мира, 12-кратный чемпион Европы Дмитрий Саутин и 11-кратная чемпионка мира, 9-кратная чемпионка Европы, 2-кратная победительница Всемирных Игр Екатерина Михайлушкина. Спортсмены лично приняли участие в торжественной церемонии открытия выставки, посвященной водным видам спорта, и заложили свои главные награды в стелы.

Кроме того, среди спортсменов, чьи имена известны каждому болельщику и чьи медали представлены на выставке - 2-кратный олимпийский чемпион, 2-кратный чемпион мира, 4-кратный чемпион Европы Евгений Рылов, 4-кратный олимпийский чемпион, 4-кратный чемпион мира, 5-кратный чемпион Европы Владимир Сальников.

На церемонии выступил заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Кирилл Хвиль, он поздравил спортсменов, их тренеров и всех присутствующих с открытием новой экспозиции "Аллеи славы", посвященной водным видам спорта.

"Аллея славы" дает возможность почувствовать энергетику усилий и самопожертвования российских чемпионов, дает огромный заряд, импульс действовать, пробовать! Поэтому мы очень благодарны спортсменам, которые предоставили медали для нашей экспозиции и Министерству спорта РФ за важный вклад в поэтапную реализацию этого проекта. Дорогие друзья, вдохновляйтесь успехами наших великих спортсменов и уверенно идите вперед к новым свершениям!" - сказал Кирилл Хвиль.

В честь открытия новых стел Общество "Знание", как генеральный партнер образовательной программы выставки "Россия", организовало серию встреч с чемпионами, чтобы гости смогли больше узнать о спортивных достижениях страны и вдохновиться примером настоящих чемпионов.