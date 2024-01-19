На "Аллее славы" выставки "Россия" появилась стела в честь спортсменки из Самары Марии Киселевой

В пятницу, 19 января, на международной выставке-форуме "Россия" состоялось торжественное открытие экспозиции "Аллеи славы", посвященной победам российских спортсменов в водных видах спорта. Одна из стел - об успехах всемирно известной чемпионки из Самары Марии Киселевой.
Выставка, созданная Обществом "Знание" при поддержке Министерства спорта Российской Федерации в честь достижений наших соотечественников на мировой спортивной арене, открылась на ВДНХ в начале декабря прошлого года. Первые стелы осмотрел президент России Владимир Путин во время посещения выставки "Россия".
Герои новой экспозиции "Аллеи славы" - российские чемпионы в водных видах спорта, среди них 3-кратная олимпийская чемпионка, 3-кратная чемпионки мира, 9-кратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Мария Киселева, которая родилась в Самаре.
В бассейн ее привели родители в возрасте трех лет. Мария втянулась в тренировочный режим и быстро доказала, что способна покорить любые вершины. Артистичность, необходимая для синхронного плавания, пригодилась спортсменке и после завершения спортивной карьеры: она успешно работала телеведущей и снималась в кино. Также Мария Киселева ведет активную общественную деятельность и участвует в реализации различных проектов.
Также героями новой экспозиции "Аллеи славы" стали 7-кратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы Светлана Ромашина; 5-кратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира, 12-кратная чемпионка Европы Наталья Ищенко; олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, 14-кратный чемпион Европы Максим Опалев; олимпийский чемпион, 2-кратный чемпион Европы Алексей Свирин; 2-кратный олимпийский чемпион, 5-кратный чемпион мира, 12-кратный чемпион Европы Дмитрий Саутин и 11-кратная чемпионка мира, 9-кратная чемпионка Европы, 2-кратная победительница Всемирных Игр Екатерина Михайлушкина. Спортсмены лично приняли участие в торжественной церемонии открытия выставки, посвященной водным видам спорта, и заложили свои главные награды в стелы.
Кроме того, среди спортсменов, чьи имена известны каждому болельщику и чьи медали представлены на выставке - 2-кратный олимпийский чемпион, 2-кратный чемпион мира, 4-кратный чемпион Европы Евгений Рылов, 4-кратный олимпийский чемпион, 4-кратный чемпион мира, 5-кратный чемпион Европы Владимир Сальников.
На церемонии выступил заместитель генерального директора Российского общества "Знание" Кирилл Хвиль, он поздравил спортсменов, их тренеров и всех присутствующих с открытием новой экспозиции "Аллеи славы", посвященной водным видам спорта.
"Аллея славы" дает возможность почувствовать энергетику усилий и самопожертвования российских чемпионов, дает огромный заряд, импульс действовать, пробовать! Поэтому мы очень благодарны спортсменам, которые предоставили медали для нашей экспозиции и Министерству спорта РФ за важный вклад в поэтапную реализацию этого проекта. Дорогие друзья, вдохновляйтесь успехами наших великих спортсменов и уверенно идите вперед к новым свершениям!" - сказал Кирилл Хвиль.
В честь открытия новых стел Общество "Знание", как генеральный партнер образовательной программы выставки "Россия", организовало серию встреч с чемпионами, чтобы гости смогли больше узнать о спортивных достижениях страны и вдохновиться примером настоящих чемпионов.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.