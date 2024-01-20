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Хоккей Спорт

Тольяттинская "Ладья" вновь проиграла в Новокузнецке

НОВОКУЗНЕЦК. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 20 января, тольяттинская "Ладья" вновь уступила "Кузнецким Медведям", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Уже в дебюте матча тольяттинцы получили численное преимущество, однако хозяева вчетвером организовали контрвыпад, который завершился точнейшим выстрелом Михаила Бутакова в дальнюю "девятку". 1:0. На 7-й минуте "Ладья" сравняла счет — Денис Ермолович выбрался на рандеву с голкипером "Кузнецких Медведей" и своим шансом воспользовался сполна. 1:1. В дальнейшем игра проходила в равной борьбе, тем не менее волжане незадолго до перерыва вырвались вперед. Александр Бажухин подкараулил отскок на пятаке после броска Дмитрия Иванова и добил шайбу в цель — 1:2.

Во втором периоде подопечные Сергея Лопушанского несколько раз были очень близки к тому, чтобы увеличить отрыв, но фортуна отвернулась от них и на 35-й минуте "Кузнецкие Медведи" нивелировали отставание. Вадим Захаров вывел Ивана Фирича на ударную позицию и тому удался меткий бросок с ползоны — 2:2.

В заключительном игровом отрезке скорости упали и команды сосредоточились на обороне, однако при этом ощутимо выросло количество допускаемых ошибок, что приводило к удалениям. Тольяттинцы реализовать лишнего никак не могли, а вот "Кузнецким Медведям" это однажды удалось — на 53-й минуте Александр Точилкин броском практически из центра круга вбрасывания поразил дальний угол. 3:2. Хоккеисты "Ладьи" попытались в оставшееся время отыграться, но новокузнечане безупречно защищались.

Свои следующие матчи игроки "Ладьи" также проведут на выезде — 26 и 27 января тольяттинцы сразятся в Ярославле с "Локо-76".

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