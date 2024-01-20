Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова снялись с Australian Open в парном разряде

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова снялась с Открытого чемпионата Австралии в парном разряде из-за травмы живота, сообщает championat.com.
"К сожалению, мне пришлось снятся с парного матча на Australian Open вместе с Вероникой Кудерметовой в связи с травмой живота, которую я получила в последней игре турнира в Аделаиде. Мне хотелось быть в лучшей форме на Australian Open, но всегда есть следующий раз. Пришло время перезагрузиться и восстановиться", — написала Павлюченкова в соцсеях.
Напомним, Павлюченкова в дуэте с другой российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой в первом раунде парного турнира обыграли Анастасию Потапову (Россия) и Яну Сизикову (Россия) со счётом 2:6, 6:2, 6:2 и должны были во втором круге сыграть против канадки Габриэлы Дабровски и новозеландки Эрин Рутлифф.
В одиночном разряде Павлюченкова уступила во втором круге испанке Пауле Бадосе (2:6, 3:6).
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!