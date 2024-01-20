Две иномарки обгорели у дома в ЖК "Южный Город-2"

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В субботу, 20 января, в 01:58 в пожарную охрану поступила информация о возгорании машины неподалеку от дома №31 на ул. Губернаторская в ЖК "Южный Город-2", сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.