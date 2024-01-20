Ночью в Новокуйбышевске сгорела "Газель"

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В субботу, 20 января, в 01:43 в чрезвычайную службу поступила информация о возгорании машины в районе дома №9 на ул. Репина в Новокуйбышевске, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.