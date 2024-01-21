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Баскетбол Спорт

БК "Самара" в Саратове переиграл "Автодор"

САРАТОВ. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 20 января, в Саратове БК "Самара" переиграл "Автодор" — 79:64, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Фото: БК Самара

"Самара" максимального преимущества добилась к середине стартового периода ("+3" после попадания от Николы Ребича), "Автодор" ненадолго повел "+7" в начале второй четверти — но усилиями сербского дуэта Ребич-Загорац самарская команда быстро восстановила равенство. И все же к большому перерыву хозяева были чуть впереди — 33:36.

И вновь все стремительно поменялось, едва команды вернулись на площадку: 8 очков за три минуты от Джеймса Томпсона — и те же "+3" для гостей (45:42 к середине третьего периода). За следующие четыре минуты соперники на двоих набрали 3 очка, затем после трехи от Ильи Платонова самарцы даже имели 5 очков задела, но на последнюю десятиминутку выходили так же с 3-очковой разницей (51:48).

Далее Александр Гудумак, Раде Загорац и Джастин Роберсон менее чем за две минуты превратили "+3" в "+10"! Но и это было еще не все: наглухо перекрыв саратовцам все пути к своему кольцу, к середине решающей четверти "Самара" вела уже 64:48. Хозяевам не помог и Виталий Фридзон, отыгравший первый свой матч после возвращения — самарская команда уверенно удерживала двузначное преимущество.

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