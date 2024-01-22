В Самарской области все еще закрыты 30 дорог в 11 районах

На 8.00 22 января осадки в виде слабого снега наблюдаются в Кинель-Черкасском и Похвистневском районах Самарской области.

В связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 30 дорог в 11 районах: Пестравcком, Елховском, Исаклинском, Кинельском, Кинель-Черкасском, Кошкинском, Сергиевском, Ставропольском, Челновершинском, Шенталинском, Борском.

На региональных автомобильных дорогах работает более 260 единиц снегоуборочной техники, в том числе в Самаре — более 90 единиц.