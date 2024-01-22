Мужчина пострадал при пожаре в самарском пос. Запанской

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В воскресенье, 21 января, в 6:59, начался пожар на ул. Паровозной, 41 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.