В Самаре модернизировали приют для собак, проходящих программу ОСВВ

В Самаре модернизировали карантинный блок приюта для собак, проходящих программу ОСВВ. Об этом сообщает ветеринарный центр "ФлагманВет".
В блоке завершился монтаж промышленной вентиляции. Стройку вели всю осень и часть зимы. Обновленное помещение рассчитано на содержание около 200 животных. Приютом управляет исполнитель контракта ООО "Добрые Люди" при поддержке ветеринарного центра "ФлагманВет".
До стерилизации и вакцинации отловленные на улицах Самары собаки размещаются в карантинном блоке приюта в пос. Козелки. Блок расположен в ангаре. Металлическое строение было мало приспособлено для содержания животных и работы людей - зимой оно продувалось, летом нагревалось на солнце. Руководители "ФлагманВет" Инна Тарасенко и Яна Денисова добились предоставления субсидии на модернизацию инфраструктуры приюта, благодаря чему удалось существенно улучшить условия и создать новые места для животных.
Все стены и потолок обшили утеплителем, в оконные проемы установили двухкамерные стеклопакеты. Строение теперь держит тепло. В помещении установили систему отопления, радиаторы находятся в каждом вольере первого этажа. Завершился монтаж промышленной вентиляции с подогревом приточного воздуха. В карантинный блок подвели водоснабжение, установили освещение.
На двух этажах ангара оборудовано 52 вольера, рассчитанных на размещение около 200 особей. Задняя стенка вольеров обшита деревом, установлены новые ограждения. В обновленном карантинном блоке животные находятся в нормативных температурных условиях. Вентиляция защищает их от распространения респираторных инфекций.
Приют в пос. Козелки находился в запущенном состоянии до того, как в апреле 2022 года "ФлагманВет" включился в работу по отлову и стерилизации безнадзорных собак в Самаре. За первый год работы по контракту удалось навести порядок в линиях уличных вольеров и создать новые, обеспечить животных утепленными будками, построить над вольерами крыши. Также руководители "ФлагманВет" смогли добиться обеспечения приюта водой. Модернизация ангара стала новым шагом в преобразовании инфраструктуры приюта.
"Нам совместно с департаментом ветеринарии Самарской области удалось внести изменения в нормативный акт, который позволяет приютам, работающим по ОСВВ, получать государственную субсидию на развитие. Теперь в нее можно заложить инфраструктуру. Все остальные подрядчики на территории Самарской области тоже получают такую возможность. На эту субсидию ранее можно было лишь создать посадочные места", - заявила Инна Тарасенко.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.