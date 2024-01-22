В Самаре модернизировали приют для собак, проходящих программу ОСВВ

В Самаре модернизировали карантинный блок приюта для собак, проходящих программу ОСВВ. Об этом сообщает ветеринарный центр "ФлагманВет".

В блоке завершился монтаж промышленной вентиляции. Стройку вели всю осень и часть зимы. Обновленное помещение рассчитано на содержание около 200 животных. Приютом управляет исполнитель контракта ООО "Добрые Люди" при поддержке ветеринарного центра "ФлагманВет".

До стерилизации и вакцинации отловленные на улицах Самары собаки размещаются в карантинном блоке приюта в пос. Козелки. Блок расположен в ангаре. Металлическое строение было мало приспособлено для содержания животных и работы людей - зимой оно продувалось, летом нагревалось на солнце. Руководители "ФлагманВет" Инна Тарасенко и Яна Денисова добились предоставления субсидии на модернизацию инфраструктуры приюта, благодаря чему удалось существенно улучшить условия и создать новые места для животных.

Все стены и потолок обшили утеплителем, в оконные проемы установили двухкамерные стеклопакеты. Строение теперь держит тепло. В помещении установили систему отопления, радиаторы находятся в каждом вольере первого этажа. Завершился монтаж промышленной вентиляции с подогревом приточного воздуха. В карантинный блок подвели водоснабжение, установили освещение.

На двух этажах ангара оборудовано 52 вольера, рассчитанных на размещение около 200 особей. Задняя стенка вольеров обшита деревом, установлены новые ограждения. В обновленном карантинном блоке животные находятся в нормативных температурных условиях. Вентиляция защищает их от распространения респираторных инфекций.

Приют в пос. Козелки находился в запущенном состоянии до того, как в апреле 2022 года "ФлагманВет" включился в работу по отлову и стерилизации безнадзорных собак в Самаре. За первый год работы по контракту удалось навести порядок в линиях уличных вольеров и создать новые, обеспечить животных утепленными будками, построить над вольерами крыши. Также руководители "ФлагманВет" смогли добиться обеспечения приюта водой. Модернизация ангара стала новым шагом в преобразовании инфраструктуры приюта.

"Нам совместно с департаментом ветеринарии Самарской области удалось внести изменения в нормативный акт, который позволяет приютам, работающим по ОСВВ, получать государственную субсидию на развитие. Теперь в нее можно заложить инфраструктуру. Все остальные подрядчики на территории Самарской области тоже получают такую возможность. На эту субсидию ранее можно было лишь создать посадочные места", - заявила Инна Тарасенко.