В Самаре на детей сошла лавина

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлен сход снега с крыши здания в Самаре на играющих во дворе детей. Чудом ребят не засыпало - они успели отскочить в стороны. "Триллер" уже посмотрели в Следственном комитете.

"Как сообщается в соцмедиа, утром 21 января 2024 г. произошел сход снега во дворе дома, рядом с которым находились маленькие дети. По предварительным данным, пострадавших нет", - уточнили в СУ СКР по Самарской области.

В то же время сотрудники Куйбышевского межрайонного следственного отдела Самары организовали проверку. Следователи выехали на осмотр места ЧП и выясняют детали случившегося. По итогу будет принято решение о возбуждении или невозбуждении дела.

Напомним, ранее в Самаре был случай, когда снег с крыши дома упал на мальчика. Тогда суд принял решение о денежной компенсации.