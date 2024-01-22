В Самаре на детей сошла лавина

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлен сход снега с крыши здания в Самаре на играющих во дворе детей. Чудом ребят не засыпало - они успели отскочить в стороны. "Триллер" уже посмотрели в Следственном комитете.
"Как сообщается в соцмедиа, утром 21 января 2024 г. произошел сход снега во дворе дома, рядом с которым находились маленькие дети. По предварительным данным, пострадавших нет", - уточнили в СУ СКР по Самарской области.
В то же время сотрудники Куйбышевского межрайонного следственного отдела Самары организовали проверку. Следователи выехали на осмотр места ЧП и выясняют детали случившегося. По итогу будет принято решение о возбуждении или невозбуждении дела.
Напомним, ранее в Самаре был случай, когда снег с крыши дома упал на мальчика. Тогда суд принял решение о денежной компенсации.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!