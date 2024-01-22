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АО "Транснефть - Приволга" в 2023 году выполнило диагностику 30 резервуаров

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" за 2023 год выполнило полную и частичную техническую диагностику 30 резервуаров. Работы проводились на производственных объектах в Республике Татарстан, Самарской и Волгоградской областях в рамках программы диагностического обследования трубопроводов и объектов нефтеперекачивающих станций (НПС). Цель — определение технического состояния резервуаров и возможности их дальнейшей безопасной эксплуатации.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Полное техническое обследование прошли 13 резервуаров для нефти общим объемом 170 тыс. куб. м. Такой проверке подлежит каждая емкость раз в десять лет. Работы выполнялись в два этапа. На первом этапе проведены наружное диагностическое обследование и геодезические измерения. Затем резервуары были выведены из эксплуатации, выполнена их зачистка и дегазация. Второй этап включал проведение ультразвуковой толщинометрии металлоконструкций днища, стенки и крыши резервуара, неразрушающего контроля, в том числе магнитного и рентгеновского контроля, а также обследование антикоррозийного покрытия РВСП и оборудования, расположенного в каре емкости.

Без вывода из эксплуатации в минувшем году обследовано 17 резервуаров общим объемом 107 тыс. куб. м. При частичной диагностике выполнено наружное обследование резервуаров, проведены геодезические измерения и контроль акустико-эмиссионным методом. Кроме того, выполнен контроль технического состояния (мониторинг) 11 емкостей общим объемом 150 тыс. куб. м после проведенной ранее частичной диагностики.

Объекты успешно прошли как частичную, так и полную диагностику, их срок безопасной эксплуатации продлен.

Своевременное обследование технического состояния резервуаров позволяет поддерживать высокий уровень промышленной безопасности объектов, выявлять возможные дефекты, способные повлиять на эксплуатационную надежность резервуарных парков.

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Последние комментарии

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очень странно

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