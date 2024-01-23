В Самаре подрядчик угодил в "черный список", выполнив плохой ремонт в школе

ООО "Сантэк-строй" недобросовестно отнеслось к ремонту пищеблока школы № 154 в Самаре, сообщает пресс-служба Самарского УФАС.

Как сообщили в антимонопольном ведомстве, к ним обратились представители школы № 154 с просьбой внести сведения о ООО "Сантэк-строй" в Реестр недобросовестных поставщиков. Причина — компания халатно отнеслась к выполнению работ по контракту на капремонт пищеблоков и обеденных залов учебного учреждения.

Контракт был заключен 29 мая 2023 года, но к установленному сроку окончания работ ремонт был выполнен лишь частично. И тот — с рядом замечаний.

"Учебным учреждением была проведена экспертиза выполненных подрядчиком работ по контракту, которая показала, что сделанный ремонт не соответствует требованиям строительных норм. Учитывая вышеперечисленные факты, заказчик в одностороннем порядке расторг контракт с обществом" - отмечается в сообщении.

Самарское УФАС включило компанию в "черный список" сроком на два года.