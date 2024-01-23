В Самаре был побит 63-летний рекорд по количеству осадков

В воскресенье, 21 января, в Самарской области был перекрыт суточный максимум количества осадков сразу в трех населенных пунктах. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Так, метеостанция Самары зафиксировала в 2024 году максимум в 17,5 мм осадков. Для сравнения: предыдущий рекорд в этот же день, 21 января, был установлен в 1961 году. Тогда количество осадков составило 10,4 мм.

Кроме того, рекорд 20-летней давности был перекрыт в Челно-Вершинах и Клявлино. 21 января 2004 года здесь выпало 3,9 и 9,8 мм осадков, соответственно. В этот же день текущего года — 12,4 (Челно-Вершины) и 11,9 мм (Клявлино).