10 человек эвакуировали из горевшего дома на пр-де Митирева в Самаре

В понедельник, 22 января, в 17:24 начался пожар в доме №12 на проезде Митирева в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горели вещи в квартире на площади 2 кв. м. На тушение направили 10 человек. Пожар ликвидировали в 17:47.

Из здания эвакуировали 10 человек, пострадавших нет. Причину пожара устанавливают.