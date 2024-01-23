Поделят на территории и сформулируют требования к архитектурному облику: в Самаре планируют изменить ПЗЗ

Мэрия Самары опубликовала проект решения городской думы, в соответствии с которым предлагается внести изменения в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). В частности, предлагается сформулировать ряд требований к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

Согласно проекту решения, город предлагается разделить на четыре территории, "в границах которых предусматриваются указанные требования": АГО – 1 (территории общественно-транспортного каркаса); АГО – 2 (территории рядовой застройки (селитебные зоны)); АГО – 3 (территории сохраняемой ансамблевой застройки); АГО – 4 - (территории исторического поселения).

Требования будут распространяться на территории АГО-1, АГО-2, АГО-3. Для территорий исторического поселения их планируется определять в соответствии с требованиями к градостроительным регламентам, утвержденным уполномоченным органом исполнительной власти Самарской области, в границах территории исторического поселения регионального значения Самары на основании ФЗ от 25.06.2002 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Всего, в соответствии с приложением к проекту решения, сформулировано шесть требований к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (ОКС).

Первое - требование к объемно-пространственным характеристикам ОКС. Сюда включены: учет существующей и (или) перспективной застройки при определении местоположения ОКС и отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений (в том числе, установленных проектом планировки и межевания территории); соблюдение принципа постепенного понижения этажности ОКС в случае планирования застройки с высотными параметрами, превышающими высоту сохраняемой застройки более чем на 5 этажей (в том числе, по утвержденной градостроительной документации) на смежных земельных участках, за исключением случаев, если обеспечивается расстояние не менее 50 метров от существующей до планируемой застройки; местоположение ОКС определяется с учетом соблюдения нормативов по продолжительности инсоляции нынешней и планируемой жилой застройки, непросматриваемости жилых помещений из окна в окно, противопожарной безопасности.

Здесь же для территорий АГО-1 прописано, что "размещение высотных доминантных объектов допускается в целях обогащения силуэта застройки, при условии обоснования градостроительной целесообразности по ориентации в городском пространстве". Для АГО-3 дополнительное условие - "проектируемые ОКС не должны контрастировать с окружающей застройкой, их габаритные параметры (длина и высота здания) не должны превышать более 30% от объектов окружающей застройки".

Второе требование, которое предлагают сформулировать в ПЗЗ - к архитектурно-стилистическим характеристикам ОКС. В частности: создание архитектурно-градостроительного облика объектов должно будет осуществляться за счет гармоничного сочетания планируемой и окружающей застройки; внешний вид и композиционное расположение архитектурных и декоративных элементов фасада должны исключить формирование ОКС однообразно повторяющимися деталями фасада, либо при отсутствии пластического или цветового членения фасада, представляющего однородную поверхность; устройство выступающих тамбуров входных групп на фасадах, ориентированных на общественное пространство (на красную линию), не допускается; входные группы (одного или нескольких) объектов общественного назначения, расположенных во встроенно-пристроенных помещениях первого этажа многоквартирного жилого дома, должны составлять единый комплекс с витринами, дополнительными элементами фасада (одинаковая ширина, материал изготовления, цветовое решение); минимальная высота нежилых помещений первого этажа (от уровня пола до уровня потолка) ОКС, фасады которого ориентированы на общественное пространство - 3,5 м, помещения с фасадами на на улицы и дороги - 3 м. Здесь же прописан минимальный процент остекления фасада нежилых помещений первого этажа, ориентированного на общественные пространства (50%) и на улицы и дороги (30%).

"Композиционные приемы и фасадные решения объемно-планировочных характеристик первых

этажей оОКС не должны противоречить архитектурному облику всего объекта капитального строительства и должны обеспечивать сохранение стилистических решений сложившейся среды в границах квартала, - отмечается в документе. - Архитектурный облик объектов капитального строительства должен создаваться на основе индивидуальных архитектурных проектов и исключать использование проектов повторного применения".

Еще одно требование - к цветовым решениям зданий: "Разработку цветовых решений фасадов проектируемых объектов капитального строительства необходимо вести с учетом колористики окружающей застройки и в соответствии с цветовым стандартом RAL", - отмечается в проекте решения.

Четвертое - требование к отделочным и (или) строительным материалам, определяющим архитектурный облик зданий. В соответствии с документом, нужно предусматривать применение различных вариантов отделки фасадов. Технологические возможности должны позволять использование не менее двух видов отделочных материалов, отличающихся друг от друга фактурой или форматом.

"При отделке фасадов объектов капитального строительства допускается использование только сертифицированных отделочных материалов со сроком службы не менее 10 лет. В отделке фасадов первых этажей не допускается применение керамогранита с видимым креплением", - отмечают разработчики требований.

Кроме того, декоративные элементы здания должны будут выполняться из долговечных и прочных материалов со сроками службы не менее основной отделки фасада и т.п.

Пятый пункт - требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях (антенны, наружные блоки вентиляции, элементы систем газоснабжения и т.д.). Их будет можно располагать на кровле. Не допускается: размещение технического и инженерного оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства; наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и других коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасадов.

И, наконец, заключительное требование, сформулированное в новой версии проекта ПЗЗ, предъявляется к подсветке фасадов зданий.

"Главными требованиями архитектурной подсветки фасадов ОКС являются отражение основных архитектурно-композиционных особенностей объектов и эстетическая выразительность фасадов. Приборы архитектурной подсветки должны быть компактных размеров и гармонично

смотреться на фасаде здания. Архитектурное освещение фасадов не должно приводить к нарушению восприятия пропорций и иных визуальных характеристик здания, строения, сооружения; нарушать нормативы освещенности окон жилых зданий, палат лечебных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения, ослеплять участников дорожного движения", - прописаны условия.

Решение вступит в силу с 1 сентября 2024 года. Контроль за его исполнения возложен на комитет по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям.