Борт из Самары не смог улететь в Ярославль из-за проблем с двигателем

В понедельник, 22 января, в 15:50 в Курумоче на рейсе AZO 6207 Самара — Ярославль произошел не запуск двигателя. Борт был отбуксирован на стоянку.

92 пассажира были высажены в аэровокзал. Неисправность устраняется силами авиакомпании, пишет Аviaincident.