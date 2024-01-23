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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Центральная база производственного обслуживания АО "Транснефть - Приволга" выпустила в 2023 году более 48 тыс. единиц продукции

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Центральная база производственного обслуживания (ЦБПО) АО "Транснефть - Приволга" — подвела итоги производственной деятельности за 2023 год. Всего выпущено 48 649 единиц специализированной продукции, проведен ремонт и техническое обслуживание 400 единиц оборудования, что в сравнении с предыдущим аналогичным периодом на 8 процентов больше.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

ЦБПО производит специализированную продукцию машиностроения — детали и высокотехнологичное оборудование, применяемое для ремонта, реконструкции и строительства нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Номенклатура включает более 300 позиций, в том числе машины для безогневой резки труб "Волжанка" пяти модификаций, приспособления для перекрытия патрубков типа "Пакер", фрезы МРТ, ледорезные установки и др.

Предприятие внедряет новейшие технологии для производства оборудования, которое востребовано в организациях системы "Транснефть", на постоянной основе расширяет номенклатуру выпускаемой продукции, в том числе в рамках программы импортозамещения и энергоэффективности.

В минувшем году завод начал выпускать 76 видов резино-технических изделий, кожухи утепления наружного оборудования резервуаров, ручные труборезы. Изготовленный ЦБПО ручной труборез успешно заменил аналог иностранного производства и позволил производить работы на технологических трубопроводах в стесненных условиях и труднодоступных местах. Вся продукция сертифицирована, запатентована и отвечает требованиям системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Потребителями продукции и услуг ЦБПО в 2023 году стали 18 организаций системы "Транснефть".

Продолжалась модернизация объектов производственной инфраструктуры завода, в том числе завершено строительство газорегуляторного пункта с двумя линиями редуцирования и заменой участка газопровода, модернизирована система водоснабжения.

Основные производственные фонды предприятия ежегодно обновляются. Для повышения технологичности производства производится замена морально устаревших станков на новые, в том числе с ЧПУ. Так, в 2023 году для автоматизации производства и повышения качества выпускаемой продукции закуплены плоскошлифовальный и токарно-винторезный станки.

Персонал имеет необходимую квалификацию и регулярно ее повышает. Так, в минувшем году четверть работников ЦБПО прошли обучение на курсах повышения квалификации, либо получили вторую профессию, а более половины получили необходимые виды аттестаций после курсов целевого назначения.

Коллектив предприятия активно участвует в совершенствовании процессов Системы развития "Транснефть - ОПТИМУМ", задачей которой является повышение вовлеченности сотрудников в процесс непрерывных улучшений, применения инструментов бережливого производства и стандартных практик управления в производственной деятельности. В настоящий момент подано 92 предложения по улучшению, из которых 29 уже реализованы.

На предприятии внедряются новые технологии, используется современное оборудование. В ноябре 2023 году продукция и разработки завода были представлены на выставке-форуме "Нефтепереработка. Нефтедобыча. Химия" в г. Самара. Как отметили организаторы мероприятия и гости выставки, коллектив ЦБПО вносит значимый вклад в реализацию политики импортозамещения и укрепления технологического суверенитета страны.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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