Центральная база производственного обслуживания (ЦБПО) АО "Транснефть - Приволга" — подвела итоги производственной деятельности за 2023 год. Всего выпущено 48 649 единиц специализированной продукции, проведен ремонт и техническое обслуживание 400 единиц оборудования, что в сравнении с предыдущим аналогичным периодом на 8 процентов больше.

ЦБПО производит специализированную продукцию машиностроения — детали и высокотехнологичное оборудование, применяемое для ремонта, реконструкции и строительства нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Номенклатура включает более 300 позиций, в том числе машины для безогневой резки труб "Волжанка" пяти модификаций, приспособления для перекрытия патрубков типа "Пакер", фрезы МРТ, ледорезные установки и др.

Предприятие внедряет новейшие технологии для производства оборудования, которое востребовано в организациях системы "Транснефть", на постоянной основе расширяет номенклатуру выпускаемой продукции, в том числе в рамках программы импортозамещения и энергоэффективности.

В минувшем году завод начал выпускать 76 видов резино-технических изделий, кожухи утепления наружного оборудования резервуаров, ручные труборезы. Изготовленный ЦБПО ручной труборез успешно заменил аналог иностранного производства и позволил производить работы на технологических трубопроводах в стесненных условиях и труднодоступных местах. Вся продукция сертифицирована, запатентована и отвечает требованиям системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Потребителями продукции и услуг ЦБПО в 2023 году стали 18 организаций системы "Транснефть".

Продолжалась модернизация объектов производственной инфраструктуры завода, в том числе завершено строительство газорегуляторного пункта с двумя линиями редуцирования и заменой участка газопровода, модернизирована система водоснабжения.

Основные производственные фонды предприятия ежегодно обновляются. Для повышения технологичности производства производится замена морально устаревших станков на новые, в том числе с ЧПУ. Так, в 2023 году для автоматизации производства и повышения качества выпускаемой продукции закуплены плоскошлифовальный и токарно-винторезный станки.

Персонал имеет необходимую квалификацию и регулярно ее повышает. Так, в минувшем году четверть работников ЦБПО прошли обучение на курсах повышения квалификации, либо получили вторую профессию, а более половины получили необходимые виды аттестаций после курсов целевого назначения.

Коллектив предприятия активно участвует в совершенствовании процессов Системы развития "Транснефть - ОПТИМУМ", задачей которой является повышение вовлеченности сотрудников в процесс непрерывных улучшений, применения инструментов бережливого производства и стандартных практик управления в производственной деятельности. В настоящий момент подано 92 предложения по улучшению, из которых 29 уже реализованы.

На предприятии внедряются новые технологии, используется современное оборудование. В ноябре 2023 году продукция и разработки завода были представлены на выставке-форуме "Нефтепереработка. Нефтедобыча. Химия" в г. Самара. Как отметили организаторы мероприятия и гости выставки, коллектив ЦБПО вносит значимый вклад в реализацию политики импортозамещения и укрепления технологического суверенитета страны.