В Самарской области ищут пожилую женщину, пропавшую три года назад

Сотрудники полиции ведут розыск жительницы Похвистнево, местонахождение которой не известно с 13 апреля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

"Сотрудники полиции продолжают розыск без вести пропавшей Галины Юрьевны Сарафановой 1954 года рождения, проживающей в Похвистнево по адресу: пер. Стахановский, 12. Ее местонахождение не известно с 13 апреля 2021 года", - отмечается в сообщении.

Приметы разыскиваемой: на вид 65-70 лет, худощавого телосложения, рост 160 см, волосы седые до плеч. Особые приметы: на шее имеется небольшая шишка, ходит медленно.

Всех, кто видел разыскиваемую или располагает информацией о ее местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам группы розыска ОУР МО МВД России "Похвистневский": 8(937)790-50-02, 8(937)795-55-49, дежурной части МО МВД России "Похвистневский" 8(84656)2-34-69, либо 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.