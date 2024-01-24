Дептранс: "Готовим предложения по обновлению парка трамваев в 2024 году"

В городском департаменте транспорта прокомментировали ситуацию, связанную с периодическими сбоями в работе трамвайных маршрутов, включая сход с рельсов.

"В ТТУ высокий уровень износа подвижного состава. Предприятие обеспечивает проведение возможных ремонтных работ, однако, в связи с большим сроком эксплуатации, происходят сходы по технической неисправности. Понимаем, что ситуацию нужно менять", - констатировали в ведомстве.

По словам представителей дептранса, с прошлого года запущена программа капремонта трамвайных вагонов, закупаются новые вагоны.

"Дополнительно готовим предложения по обновлению парка в 2024 году", - отметили чиновники.