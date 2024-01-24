Портал "Волга Ньюс" получил две региональные журналистские премии

Коллектив информационного портала "Волга Ньюс" стал обладателем двух региональных премий - XII журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области и конкурса регионального отделения Союза журналистов России "Золотое перо губернии". Награждение лауреатов прошло во вторник, 23 января, в Поволжской академии образования и искусств в Тольятти.

Творческая группа редакции удостоилась специального приза за вклад в освещение темы "Год педагога и наставника" и популяризацию темы образования и наставничества. На портале в течение 2023 года выходили публикации о наставниках, работающих на крупных предприятиях, ученых и школьных педагогах. Отдельно жюри было отмечено интервью историка и писателя Джона Шемякина, работающего учителем в школе Южного города.

Премию "Личность в журналистике" от Союза журналистов за мастерство и высокий профессионализм получил исполнительный директор портала "Волга Ньюс" Сергей Силантьев.