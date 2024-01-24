Ночью под Кинелем горел цех деревообработки

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В среду, 24 января, в 0:00, начался пожар в строении 2 в Западной промзоне с. Сырейка Кинельского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.