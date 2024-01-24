30 человек эвакуировали в Кинеле из-за загоревшегося в подвале мусора

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Во вторник, 23 января, в 22:54, загорелся мусор в подвале дома № 31 на ул. Деповской в Кинеле. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.