Отрадный и Похвистнево связали скоростной линией связи

Для жителей трех районов Самарской области улучшили качество звонков и ускорили мобильную передачу данных до 20%. Специалисты МегаФона модернизировали 12 стратегических узлов транспортной сети, значительно увеличив пропускную способность базовых станций от Отрадного до Похвистнева.
В результате обновления оборудования оператор разгрузил локации с высоким трафиком и концентрацией интернет-пользователей в населенных пунктах Кинельского, Кинель-Черкасского, Похвистневского районов. Жители Отрадного, Кинель-Черкасс, Похвистнева и других поселений поблизости, таких как Тростянка, Муханово, Алтухово, Тоузаково, Первомайский, Марьевка теперь загружают еще больше онлайн-контента за меньшее время.
"Работа нашего технического отдела после запуска телеком-объектов не останавливается. "За кулисами" происходит множество невидимых для клиента процессов, направленных на поддержание и развитие инфраструктуры. Данный участок транспортной сети связывает более 40 базовых станций, которые обеспечивают связью тысячи жителей региона. Инженеры применили оборудование с пропускной способностью в 10 раз выше, чем у ранее установленных элементов. Новое техническое решение готово к кратному росту абонентской активности", — прокомментировал директор МегаФона в Самарской области Виктор Югай.
Аналитики оператора отмечают, что спрос на высокие скорости интернета в районах подтверждает увеличившийся объем дата-трафика. В декабре абоненты компании, проживающие за пределами областной столицы, скачали более 24 тысяч терабайт информации — это на 32% больше, чем годом ранее. Такой объем данных сопоставим с тремя миллиардами фото, выложенными пользователями в Сеть.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)