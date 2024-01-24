Отрадный и Похвистнево связали скоростной линией связи

Для жителей трех районов Самарской области улучшили качество звонков и ускорили мобильную передачу данных до 20%. Специалисты МегаФона модернизировали 12 стратегических узлов транспортной сети, значительно увеличив пропускную способность базовых станций от Отрадного до Похвистнева.

В результате обновления оборудования оператор разгрузил локации с высоким трафиком и концентрацией интернет-пользователей в населенных пунктах Кинельского, Кинель-Черкасского, Похвистневского районов. Жители Отрадного, Кинель-Черкасс, Похвистнева и других поселений поблизости, таких как Тростянка, Муханово, Алтухово, Тоузаково, Первомайский, Марьевка теперь загружают еще больше онлайн-контента за меньшее время.

"Работа нашего технического отдела после запуска телеком-объектов не останавливается. "За кулисами" происходит множество невидимых для клиента процессов, направленных на поддержание и развитие инфраструктуры. Данный участок транспортной сети связывает более 40 базовых станций, которые обеспечивают связью тысячи жителей региона. Инженеры применили оборудование с пропускной способностью в 10 раз выше, чем у ранее установленных элементов. Новое техническое решение готово к кратному росту абонентской активности", — прокомментировал директор МегаФона в Самарской области Виктор Югай.

Аналитики оператора отмечают, что спрос на высокие скорости интернета в районах подтверждает увеличившийся объем дата-трафика. В декабре абоненты компании, проживающие за пределами областной столицы, скачали более 24 тысяч терабайт информации — это на 32% больше, чем годом ранее. Такой объем данных сопоставим с тремя миллиардами фото, выложенными пользователями в Сеть.