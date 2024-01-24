Лизинговые компании начали обновление матрицы скидок на китайские внедорожники

Российские лизинговые компании сообщают о начале приема заявок на финансирование автомобилей китайского производителя CHANGAN в рамках официального сотрудничества с импортёром и обновлённой матрицы скидок. Размер максимальной выгоды теперь составляет 13% от стоимости предмета лизинга.
Компания CHANGAN ежегодно производит более 2 000 000 легковых автомобилей, имея за плечами 162-летний опыт в инжиниринге. Каждая модель перед запуском в серийное производство проходит многократные комплексные испытания в различных дорожных и климатических условиях эксплуатации, преодолевая по 4 000 000 тестовых километров в режиме максимальных механических и динамических нагрузок. С момента своего основания в 1862 году CHANGAN уделяет особое внимание культуре производства, пристально работая над развитием высоких технологий и задавая новые тренды в мировом автопроме.
Об этом сообщили в пресс-службе компании CARCADE, которая с августа прошлого года является официальным партнёром CHANGAN на территории РФ. Для российских покупателей действует специальная программа корпоративных скидок на весь модельный ряд этой марки.
Максимальная выгода в размере 13% от стоимости предмета лизинга доступна при выборе кроссовера CHANGAN CS55 Plus, 12% распространяется на кроссовер CS35 Plus, а 11% — на пикап бизнес-класса HUNTER Plus, лифтбэк UNI–V, купе-кроссоверы UNI-K и UNI-T, а также седаны LAMORE и EADO Plus. Самая доступная модель в линейке CHANGAN — седан ALSVIN — предлагается со скидкой, равной 7%.
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