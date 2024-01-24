"Вместе в цифровое будущее": участник конкурса из Поволжья ставит эксперименты с нейросетями

Журналисты и блогеры из регионов Поволжья представили на конкурс "Ростелекома" "Вместе в цифровое будущее" более ста работ. В их числе — материалы постоянного участника и победителя проекта прошлого года Андрея Федорова из Чувашии. В своих публикациях автор дает рекомендации, как избежать травли в интернете, пишет о способах улучшения качества мобильного интернета, а также экспериментирует с нейросетями и делится своим опытом в соцмедиа.
Об одном таком исследовании Андрей Федоров рассказывает в заявленной на конкурс статье "Можно ли спутать речь чувашского чиновника и генерацию нейросети". Оказывается, виртуальные чиновники не хуже реальных справляются со своей работой при подготовке, например, к прямой линии. Они способны за небольшой промежуток времени обработать огромное количество вопросов и дать на них ответы.
При помощи нейросетей, уверен Андрей Федоров, возможно создать мост между прошлым и будущим. Одна из его идей — сгенерировать ток-шоу, где выступали бы выдающиеся люди, давно покинувшие этот мир. Автор отмечает, что было бы интересно проникнуться их великими идеями, погрузиться в их мысли, почувствовать их страсть и разделить их взгляды.
Андрей Федоров:
"С появлением искусственного интеллекта я задался вопросом, насколько вероятно общение с выдающимися людьми, которых уже нет с нами. На первый взгляд звучит фантастично, но благодаря нейронным сетям это становится реальностью. В своей конкурсной работе "Ток-шоу будущего — нейронные сети пишут сценарий" я постарался показать возможности создания интерактивных диалогов с помощью ChatGPT, визуализации образов исторических и литературных персонажей. Уверен, новый вид развлечений будет интересен многим, это очередной шаг в наше цифровое будущее".
Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком":
"Чем больше появляется материалов по теме искусственного интеллекта, тем чаще они попадают к нам на конкурс. За нейросетями — будущее, поэтому важно уже сейчас изучать эти полезные инструменты, чтобы начинать использовать их на практике. Разбираться в технических тонкостях тем, кто не специалист в данной сфере, помогают журналисты и блогеры, в том числе участники проекта "Вместе в цифровое будущее". Они не только следуют трендам, но порой и опережают их".
Участники могут подать работы не позднее 29 февраля 2024 года в пять основных и три специальные номинации, опубликованные не ранее 1 апреля 2023 года.
Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального — в июне этого года.
Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, в сентябре посетят Байконур и станут свидетелями запуска российского пилотируемого корабля.
Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)