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Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Вместе в цифровое будущее": участник конкурса из Поволжья ставит эксперименты с нейросетями

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Журналисты и блогеры из регионов Поволжья представили на конкурс "Ростелекома" "Вместе в цифровое будущее" более ста работ. В их числе — материалы постоянного участника и победителя проекта прошлого года Андрея Федорова из Чувашии. В своих публикациях автор дает рекомендации, как избежать травли в интернете, пишет о способах улучшения качества мобильного интернета, а также экспериментирует с нейросетями и делится своим опытом в соцмедиа.

Об одном таком исследовании Андрей Федоров рассказывает в заявленной на конкурс статье "Можно ли спутать речь чувашского чиновника и генерацию нейросети". Оказывается, виртуальные чиновники не хуже реальных справляются со своей работой при подготовке, например, к прямой линии. Они способны за небольшой промежуток времени обработать огромное количество вопросов и дать на них ответы.

При помощи нейросетей, уверен Андрей Федоров, возможно создать мост между прошлым и будущим. Одна из его идей — сгенерировать ток-шоу, где выступали бы выдающиеся люди, давно покинувшие этот мир. Автор отмечает, что было бы интересно проникнуться их великими идеями, погрузиться в их мысли, почувствовать их страсть и разделить их взгляды.

Андрей Федоров:

"С появлением искусственного интеллекта я задался вопросом, насколько вероятно общение с выдающимися людьми, которых уже нет с нами. На первый взгляд звучит фантастично, но благодаря нейронным сетям это становится реальностью. В своей конкурсной работе "Ток-шоу будущего — нейронные сети пишут сценарий" я постарался показать возможности создания интерактивных диалогов с помощью ChatGPT, визуализации образов исторических и литературных персонажей. Уверен, новый вид развлечений будет интересен многим, это очередной шаг в наше цифровое будущее".

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком":

"Чем больше появляется материалов по теме искусственного интеллекта, тем чаще они попадают к нам на конкурс. За нейросетями — будущее, поэтому важно уже сейчас изучать эти полезные инструменты, чтобы начинать использовать их на практике. Разбираться в технических тонкостях тем, кто не специалист в данной сфере, помогают журналисты и блогеры, в том числе участники проекта "Вместе в цифровое будущее". Они не только следуют трендам, но порой и опережают их".

Участники могут подать работы не позднее 29 февраля 2024 года в пять основных и три специальные номинации, опубликованные не ранее 1 апреля 2023 года.

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального — в июне этого года.

Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, в сентябре посетят Байконур и станут свидетелями запуска российского пилотируемого корабля.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.

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