Населенный пункт в Шенталинском районе освободили из снежного плена после вмешательства прокуратуры

В Шенталинском районе после принятия мер прокурорского реагирования возобновлено транспортное сообщение с населенным пунктом Железнодорожный разъезд Денискино. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Как сообщили в прокуратуре, директор Шенталинского дорожно-эксплуатационного управления не обеспечил своевременную очистку дороги от снега и наледи. В результате жители населенного пункта Ж/д разъезд Денискино оказались отрезаны от районного центра и других населенных пунктов.

"В связи с выявленными нарушениями прокурором Шенталинского района в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении". Материалы направлены в суд для рассмотрения", - отмечается в сообщении.

В настоящее время помехи в движении устранены, дорога открыта.