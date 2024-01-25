Баскетбольная "Самара" уступила "Астане"

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В среду, 24 января, баскетболисты из "Астаны" одержали победу над БК "Самара". По итогам игры счет составил 78:66 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.