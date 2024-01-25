Баскетбольная "Самара" уступила "Астане"

В среду, 24 января, баскетболисты из "Астаны" одержали победу над БК "Самара". По итогам игры счет составил 78:66 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
"Успех соперника прервал победную серию "Самары" и стал для "Астаны" десятой победой в текущем сезоне", - сообщает пресс-служба самарского клуба.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.