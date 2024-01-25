В Самаре под колесами поезда погибла женщина

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В среду, 24 января, вечером на 1103 км вблизи железнодорожной станции "Толевая" Куйбышевской железной дороги под колеса грузового поезда попала 62-летняя женщина, переходившая железнодорожные пути в запрещенном месте.