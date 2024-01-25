В Самаре под колесами поезда погибла женщина

В среду, 24 января, вечером на 1103 км вблизи железнодорожной станции "Толевая" Куйбышевской железной дороги под колеса грузового поезда попала 62-летняя женщина, переходившая железнодорожные пути в запрещенном месте.
Несмотря на принятые меры, машинисту поезда предотвратить столкновения не удалось. Пострадавшая в результате происшествия получила травмы и скончалась.
Центральным МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Следователями СК проводится комплекс первоначальных проверочных мероприятий, совместно с сотрудниками транспортной полиции устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщает Центральное МСУТ СКР.
Напоминаем гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожном транспорте. Основными причинами травмирования граждан на железной дороге являются незнание и нарушение правил безопасности, нахождение на железнодорожных путях в запрещенных местах, неоправданная спешка и беспечность, использование гаджетов, нежелание пользоваться переходными мостами, тоннелями и настилами.