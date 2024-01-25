Мужчина пострадал при пожаре в квартире на Заводском шоссе в Самаре

В среду, 24 января, примерно в 11:49, начался пожар в доме № 57в на Заводском шоссе в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России про Самарской области.

Горели вещи в квартире на площади 2 кв. м. На тушение выезжали 14 человек, пожар ликвидировали в 12:05.

В результате пострадал 45-летний мужчина. Еще одного человека спасли огнеборцы. Причину пожара устанавливают.