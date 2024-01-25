Два человека погибли на пожаре в Тольятти

В четверг, 25 января, в Тольятти произошел пожар с трагическими последствиями. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

В 12:45 началось возгорание в доме на Ленинском проспекте, 27. Площадь пожара составила 15 кв. м, его ликвидировали в 14:03.

В результате погибли 83-летняя женщина и 44-летний мужчина. Кроме того, пожарные спасли восемь человек.