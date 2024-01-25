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"Ростелеком" построил базовые станции в 30 селах Самарской области

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" обеспечил мобильной связью 30 населенных пункта в 15 районах Самарской области. Провайдер построил более 65 километров оптики и установил базовые станции мобильной связи стандарта 4G/LTE по федеральному проекту устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Доступ к современным услугам связи получили около 9 000 человек.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Каждая базовая станция способна обеспечить мобильной связью несколько малых населенных пунктов, расположенных в радиусе до трех километров от ее установки в зоне прямой видимости. Число поселков и деревень, где устанавливаются вышки по проекту УЦН 2.0, за минувший год по сравнению с предыдущим увеличилось почти на 25 процентов".

Базовые станции подключены по оптическим линиям, обеспечивающим высокую скорость соединения. Вышки размещены в местах наилучшего приема и передачи сигнала. После запуска оборудования в эксплуатацию специалисты "Ростелекома" выезжали в деревни, сёла и поселки для оформления договоров и выдачи сим-карт.

Константин Пресняков, заместитель председателя правительства Самарской области — руководитель департамента информационных технологий и связи:

"С помощью государства доступ к интернету получают жители самых удаленных и труднодоступных населенных пунктов губернии. Теперь сельчане могут заказывать товары и услуги онлайн, оплачивать счета, бронировать билеты, пользоваться различными сервисами и работать из дома удаленно".

При выборе села для подключения к мобильной связи учитывается мнение жителей, проголосовавших на портале госуслуг.

За два года "Ростелеком" по проекту УЦН 2.0 обеспечил доступом к услугам связи 116 малых населенных пунктов Самарской области. Около 50 000 жителей поселков и деревень, где проживают от 100 до 500 человек, получили возможность пользоваться скоростным интернетом и голосовыми вызовами.

Подробности проекта УЦН 2.0 можно узнать на официальном сайте "Ростелекома" или по бесплатному номеру 8 800 301 00 35.

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