"Ростелеком" построил базовые станции в 30 селах Самарской области

"Ростелеком" обеспечил мобильной связью 30 населенных пункта в 15 районах Самарской области. Провайдер построил более 65 километров оптики и установил базовые станции мобильной связи стандарта 4G/LTE по федеральному проекту устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Доступ к современным услугам связи получили около 9 000 человек.
Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"Каждая базовая станция способна обеспечить мобильной связью несколько малых населенных пунктов, расположенных в радиусе до трех километров от ее установки в зоне прямой видимости. Число поселков и деревень, где устанавливаются вышки по проекту УЦН 2.0, за минувший год по сравнению с предыдущим увеличилось почти на 25 процентов".
Базовые станции подключены по оптическим линиям, обеспечивающим высокую скорость соединения. Вышки размещены в местах наилучшего приема и передачи сигнала. После запуска оборудования в эксплуатацию специалисты "Ростелекома" выезжали в деревни, сёла и поселки для оформления договоров и выдачи сим-карт.
Константин Пресняков, заместитель председателя правительства Самарской области — руководитель департамента информационных технологий и связи:
"С помощью государства доступ к интернету получают жители самых удаленных и труднодоступных населенных пунктов губернии. Теперь сельчане могут заказывать товары и услуги онлайн, оплачивать счета, бронировать билеты, пользоваться различными сервисами и работать из дома удаленно".
При выборе села для подключения к мобильной связи учитывается мнение жителей, проголосовавших на портале госуслуг.
За два года "Ростелеком" по проекту УЦН 2.0 обеспечил доступом к услугам связи 116 малых населенных пунктов Самарской области. Около 50 000 жителей поселков и деревень, где проживают от 100 до 500 человек, получили возможность пользоваться скоростным интернетом и голосовыми вызовами.
Подробности проекта УЦН 2.0 можно узнать на официальном сайте "Ростелекома" или по бесплатному номеру 8 800 301 00 35.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)