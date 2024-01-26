В историческом парке "Россия — Моя история" откроется выставка о блокадном Ленинграде

В субботу, 27 января, в 13:00 в историческом парке "Россия — Моя история" состоится торжественное открытие выставки "80 фактов о блокаде Ленинграда". Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Самарской области.

В 2024 году Санкт-Петербург вместе со всей страной отпразднует знаменательную дату — 80-летие Ленинградской Победы. Музейно-выставочный центр "Россия — моя история" совместно с Архивным комитетом Санкт-Петербурга, Центральным государственным архивом кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, Центральным государственным архивом историко-политических документов представят выставочный проект "80 фактов о блокаде Ленинграда".

В рамках проекта представлены цифровые копии документов и фотографий, раскрывающие в популярной форме, но с опорой на проверенные, очищенные от легенд и измышлений факты о блокаде Ленинграда и героизме его защитников. Посетители выставки смогут приблизиться к пониманию обстоятельств, в которых люди жили, работали, боролись, мечтали, верили, и того, как сумели отстоять свой город.

Выставка продлится до 11 февраля.