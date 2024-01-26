Волонтер движения "Золотые руки ангела": "Люди у нас есть, не хватает материалов"

Участники самарского филиала волонтерского движения "Золотые руки ангела" дали одному из руководителей Любови Чуваткиной позывной "Ракета" — за оперативность и способность решать одновременно несколько задач. С осени 2022 года, будучи помощником координатора, она активно участвует в работе самарского движения, заряжая и вдохновляя десятки людей. В беседе с "Волга Ньюс" Любовь Чуваткина рассказала, как ей удается сохранять боевой настрой на протяжении многих месяцев, какие трудности приходится преодолевать волонтерскому сообществу, и какая помощь сейчас требуется "Золотым рукам ангела".

"Одни носилки — 10 спасенных жизней"

С марта 2022 года участники движения "Золотые руки ангела" (отделения расположены более чем в 100 городах России) занимаются изготовлением тактических носилок для спасения раненых с поля боя.

Тысячи изделий уже отправлены на фронт, но работа не прекращается: ежедневно сотни волонтеров изготавливают носилки, пятиточечники и другой, необходимый бойцам, инвентарь. В Самаре активная деятельность филиала началась с приходом Любови Чуваткиной.

"Ракета" вспоминает: еще до объявления мобилизации, с марта 2022 года, она оказывала моральную и посильную финансовую поддержку бойцам, участвовала в сборе средств на гуманитарную помощь. Но после объявления мобилизации сохранять душевное равновесие стало тяжелее, и остро встал вопрос о новых вариантах помощи.

"Одно дело — вносить финансовый вклад, другое — создавать что-то для бойцов своими руками. В этом гораздо больше личного участия, и это немного успокаивает, — признается Любовь. — Я стала просчитывать возможные варианты и поняла, что мне пригодится некогда приобретенный навык шитья".

Поиски в интернете быстро увенчались успехом: одной из первых в поисковой строке всплыла группа "Золотые руки ангела". Однако на тот момент (сентябрь 2022 года) в самарской группе было всего около 30 человек.

"Помню, я тогда сильно удивилась: почему в городе-миллионнике так мало людей состоит в группе помощи? Ведь носилки — крайне важная вещь. Фронт — это всегда потери, ранения. Там каждая минута на счету, и массовое изготовление таких изделий могло бы сохранить сотни жизней. При этом активно шьющих волонтеров в группе было человек семь от силы. Тогда я связалась с координатором проекта Оксаной Русских. Имея собственный цех по пошиву одежды, она сама, на своем оборудовании, отшивала тактические носилки и отправляла в Москву", — рассказывает она.

"Нашу группу раскрутил репер Рич"

Вместе с Оксаной Любовь начала заниматься развитием группы и привлечением новых свободных "золотых рук". Поначалу дело шло, как в замедленной съемке. Затем девушка решила, что видеоролики смогут улучшить ситуацию, и начала создавать клипы: на телефон снимала процесс создания изделий волонтерами и накладывала на видеоряд музыку.

"Один из клипов я смонтировала, наложив трек репера Рича. Артист опубликовал его в своем канале в "Телеграм", и видео завирусилось. Так к нам стали приходить люди", — рассказывает доброволец.

Постепенно удалось привлечь более сотни неравнодушных человек, включая представителей мэрии Самары и администрации Промышленного района.

Но если с желающими и с наличием материала для изготовления изделий (стропу в требуемых количествах поставляли из московского филиала) проблем не было, то с устройствами, на которых можно было бы собирать изделия, на время застопорилось.

"Нам потребовались планшеты размером 180×90 см. Мне удалось выйти на самарское ООО ТК "ВолгаМебель". Ребята на безвозмездной основе сделали для нас планшеты, а затем я их развезла по волонтерам, которые могли заниматься сборкой. С того момента из Москвы к нам начало поступать бешеное количество стропы: раз в неделю-две мы получали около 10-12 км материала и быстро управлялись с ним", — продолжает Любовь Чуваткина.

Поначалу радовались результату как таковому, а затем стали задумываться над оптимизацией процесса и сокращением времени на работу. Дома, на бытовых машинках, волонтеры не могли справиться со стачиванием стропы, требовались промышленные устройства. Но профи, при этом, могли отшить одно изделие за час, любителям же требовалось 6-8 часов. А на специальном устройстве — закрепочной машинке — даже неопытный волонтер мог изготовить одни носилки за час.

"Мы начали искать спонсоров для покупки специализированного оборудования. Параллельно искали помещение. Место под рабочий офис в соборе Кирилла и Мефодия нам помогла организовать районная администрация. Позже мы установили там технику, включая закрепочник", — рассказывает помощник координатора.

Адресная помощь

Постепенно производство разрасталось: помимо тактических носилок самарские волонтеры начали изготавливать эвакуационные стропы, подсумки, пятиточечники.

"Если раньше, до октября 2022 года, вся наша продукция отправлялась на распределение в Москву, то после начала мобилизации мне удалось добиться права передавать изделия напрямую нашим ребятам, в Рощинский. Мы начали передавать полноценные комплекты, куда входили эвакуационная стропа, карабины, подсумки и, собственно, носилки", — говорит Любовь Чуваткина.

Вся продукция движения "Золотые руки ангела" ориентирована на сохранение жизни и здоровья бойцов. Одним из очередных изделий стали пятиточечники — раскладывающиеся коврики.

"Себестоимость пятиточечника — в районе 500 рублей, но он реально спасает здоровье человека, находящегося 24/7 в окопах в мороз, грязь, слякоть. Затем мы начали изготавливать пончо — дождевики, которые спасают от непогоды. ДНР и ЛНР славятся проливными дождями, бойцы сутками находятся под ливнями, и пончо помогает сохранять здоровье", — делится девушка.

За полтора года непрерывной работы на передовую из Самары уехало свыше 2 тыс. носилок, в районе 5 тыс. пятиточечнииков, около 500 пончо.

Последние несколько месяцев движение взяло новое дополнительное направление: тактические аптечки первого эшелона, куда входит минимальный жизненно необходимый перечень: жгут, перевязочный материал и маркер, для записей, в какое время был наложен жгут.

"После объявления мобилизации, за пару месяцев мы первые изготовленные комплекты отдали 43,44 и 45-му полкам. А ближе к новому году смогли обеспечить обмундированием два самарских полка. Носилки востребованы до сих пор, солдаты постоянно обращаются к нам", — поясняет волонтер.

200 "золотых рук"

Сегодня дефицита в людях самарское движение не испытывает. Но, по словам Любови, если раньше было больше молодежи, то сейчас чаще приходят волонтеры 40+. В цеху с самого утра и до 20:00 кипит работа. Число активно задействованных постоянных участников превысило 100 человек.

"У нас уже не просто волонтерская группа, а почти семья. О каждом участнике заботимся, переживаем, если кого-то не было несколько дней подряд, начинаем волноваться. Объединившись и сплотившись, делаем общее дело и заботимся о парнях на передовой", — говорит "Ракета".

Несмотря на однообразную и, зачастую, монотонную многомесячную работу, выгорания в "Золотых руках" не испытывают. И возникающие жизненные трудности решают "всем миром".

Любовь Чуваткина признается: первые полгода она сосредоточила максимум сил на помощи, а затем резко подвело здоровье. Вынужденно пришлось поубавить пыл, а обязанности распределить по остальным добровольцам.

"Нам удалось выйти из ситуации филигранно, не в ущерб общему делу, в процессе ничего не застопорилось и не поменялось", — вспоминает она.

Однако к лету весь самарский филиал почувствовал, что "проседает": пора дач лишила движение не только десятков рук, но и финансовой поддержки от неравнодушных людей.

"Летом нам сильно стало не хватать материалов. Стропа для носилок продолжала поступать из Москвы, но фурнитура, ткани на пятиточечники и аптечки, которые мы покупали за свой счет и на средства благотворителей, стали кончаться. Костяк, сформировавшийся изначально, оставался, и мы временно ушли в другое русло, начали брать работу у других волонтерских движений. Например, в "Шьем для наших" нам дали рулон на пятиточечники, с которым мы быстро управились. В группе "Михалыч и ко", занимающейся массовым пошивом пончо для бойцов, нам тоже отдали часть материалов в работу. Так что, несмотря на проблемы с финансированием, находили работу в других местах", — пояснила спикер.

Семейная поддержка и личный пример

Деятельность волонтеров благородна, но не всегда благодарна. Баланс между волонтерством и семьей удается найти далеко не всегда. Но, как отмечает Любовь Чуваткина, члены семей добровольцев, задействованных в "Золотых руках ангела", — понимающие.

"Расскажу о себе: у меня двое детей. Старшей 14, младшему 8, у него инвалидность. В школе у детей сейчас по понедельникам — "Уроки о важном", где обсуждается политическая обстановка в стране и мире. Младший, первоклассник, всегда на таких уроках рисует что-то из нашей волонтерской деятельности — то носилки, то эмблему "Золотых рук". И оба ребенка говорят, что гордятся мной. Да, я часто отсутствую дома, исчезаю по волонтерским делам. Но они знают, чем я занимаюсь. По-моему, это важный и нужный пример для подрастающих поколений. Нельзя думать только о себе. Мы стоим за мужчинами, которые сейчас оберегают наши покой и здоровье, не можем оставаться в стороне", — убеждена волонтер.

По ее словам, в самарский филиал многие приходят целыми семьями. В работе задействуют даже детей: "В пошиве есть определенные сложности, поэтому такого, чтобы от и до изделие выполнил ребенок, нет. Но дети участвуют — в основном, в нарезке стропы, комплектации фурнитуры, оформлении ремней для пятиточечников, опаливании резинок. В нескольких школах мы проводили открытые уроки, показывали, чем занимаемся, рассказывали, кто такие волонтеры, какова отдача и насколько она важна".

Об эмоциональной отдаче Любовь Чуваткина может говорить бесконечно. Она убеждена: самое ценное в этой работе — отзывы с фронта.

"Бойцы постоянно нас благодарят, в том числе, очно. Приходят в собор, со многими мы устраиваем чаепития. Они делятся новостями, переживаниями. Этот контакт, общение восполняет с лихвой все физические и финансовые потери. В такие моменты каждый понимает, зачем он здесь и для чего", — рассказывает девушка.

"Основная проблема — нехватка материалов"

Деятельность практически любой добровольческой организации сопровождается проблемами нестабильного финансирования. "Золотые руки ангела" — не исключение. Любовь Чуваткина говорит о постоянной нехватке материалов.

"Один из благотворителей в ноябре нам выделил 100 тысяч рублей. Благодаря этому, мы были обеспечены работой до конца года: закупили ткани, фурнитуру и спокойно ушли в новый год. А сейчас опять столкнулись с нехваткой материалов", — констатирует волонтер.

Одного рулона ткани хватает на 100 пятиточечников. Для волонтеров это — неделя работы.

"Сейчас я вышла на благотворительный фонд "Сердце страны", который обещал нам оказать финансовую поддержку на ближайшие три месяца. Затем придется искать новых спонсоров и снова собирать средства на ткани. Часто делаем это из собственного кармана. А сшить — вообще не вопрос. Руки у нас есть. Когда есть, из чего шить, работаем быстро", — заверила Любовь Чуваткина.