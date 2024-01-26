В Роспотребнадзоре призвали самарцев обращаться с заявлениями на крыс в супермаркетах

В Управлении Роспотребнадзора по Самарской области предложили жителям обращаться по факту обнаружения крыс в супермаркете. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В связи с публикацией в соцсетях информации об обнаружении крысы в супермаркете на Ульяновском шоссе в Сызрани, перемещающейся по хлебному стеллажу, Управление Роспотребнадзора по Самарской области сообщает, что в действиях юридического лица, осуществляющего деятельность в сетевом магазине, усматриваются признаки нарушения действующего законодательства", - отмечается в сообщении.
В ведомстве предложили обратиться гражданам в Управление или в территориальный отдел Управления в городе Сызрани.
"Сделать это можно несколькими способами: направить обращение с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации (ссылка доступна на официальном сайте Управления в сети "Интернет" в разделе "Прием обращений граждан") или обратиться в Управление по адресу: г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1, либо в территориальный отдел по адресу: Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, 100, лично с документом, удостоверяющим личность гражданина", - рассказали в ведомстве.
Дополнительно потребуются сведения о названии магазина и точном адресе его размещения.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.