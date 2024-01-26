В Роспотребнадзоре призвали самарцев обращаться с заявлениями на крыс в супермаркетах

В Управлении Роспотребнадзора по Самарской области предложили жителям обращаться по факту обнаружения крыс в супермаркете. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В связи с публикацией в соцсетях информации об обнаружении крысы в супермаркете на Ульяновском шоссе в Сызрани, перемещающейся по хлебному стеллажу, Управление Роспотребнадзора по Самарской области сообщает, что в действиях юридического лица, осуществляющего деятельность в сетевом магазине, усматриваются признаки нарушения действующего законодательства", - отмечается в сообщении.

В ведомстве предложили обратиться гражданам в Управление или в территориальный отдел Управления в городе Сызрани.

"Сделать это можно несколькими способами: направить обращение с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации (ссылка доступна на официальном сайте Управления в сети "Интернет" в разделе "Прием обращений граждан") или обратиться в Управление по адресу: г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1, либо в территориальный отдел по адресу: Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, 100, лично с документом, удостоверяющим личность гражданина", - рассказали в ведомстве.

Дополнительно потребуются сведения о названии магазина и точном адресе его размещения.