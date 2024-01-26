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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" в 2023 году выполнило диагностику почти 6 тыс. км трубопроводов

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги диагностического обследования магистральных трубопроводов за 2023 год. Продиагностированы участки линейной части общей протяженностью 5,6 тыс. км. Работы выполнялись на территории Республики Татарстан, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ростовской и Волгоградской областей.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Комплексный мониторинг осуществлялся в рамках реализации программы диагностического обследования объектов предприятия с целью обеспечения безаварийной работы производственных объектов, соблюдения высокого уровня промышленной безопасности и требований природоохранного законодательства

Специалисты провели внутритрубное диагностирование 66 км подводных переходов резервных ниток магистральных нефтепроводов (МН) через реки Волга, Самара, Малый Иргиз, Большой Караман, Иловля, Медведица, Большой Кинель, Дон, Куберле и Сандата. Контроль технического состояния этих объектов осуществлен с привлечением АО "Транснефть - Подводсервис".

Диагностические работы проводились с помощью внутритрубных инспекционных приборов (ВИП) разработки и производства АО "Транснефть - Диаскан" — профилемеров, ультразвуковых и магнитных дефектоскопов. Также использовались комбинированные диагностические комплексы, принцип работы которых основан на сочетании преимуществ разных методов диагностики, что позволяет эффективно обнаруживать различные типы дефектов за один пропуск. Всего за год на линейной части МН предприятия проведены 114 пропусков ВИП.

На нефтеперекачивающих станциях выполнено техническое диагностирование 4,9 км технологических трубопроводов, обследованы 228 единиц механо-технологического оборудования, проверены 386 единиц дополнительного оборудования (приварные элементы, соединительные детали, емкости сбора утечек и камеры пуска и приема средств очистки и диагностики).

Внутритрубная диагностика — важное направление в сфере безопасной эксплуатации магистральных трубопроводов и безаварийной доставки нефти и нефтепродуктов потребителю. ПАО "Транснефть" совершенствует и расширяет возможности в данном направлении, достигнув полной независимости в части разработки и производства собственных инновационных инспекционных приборов. Инновационное оборудование позволяет своевременно оценивать техническое состояние объектов трубопроводного транспорта.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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