АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги диагностического обследования магистральных трубопроводов за 2023 год. Продиагностированы участки линейной части общей протяженностью 5,6 тыс. км. Работы выполнялись на территории Республики Татарстан, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ростовской и Волгоградской областей.

Комплексный мониторинг осуществлялся в рамках реализации программы диагностического обследования объектов предприятия с целью обеспечения безаварийной работы производственных объектов, соблюдения высокого уровня промышленной безопасности и требований природоохранного законодательства

Специалисты провели внутритрубное диагностирование 66 км подводных переходов резервных ниток магистральных нефтепроводов (МН) через реки Волга, Самара, Малый Иргиз, Большой Караман, Иловля, Медведица, Большой Кинель, Дон, Куберле и Сандата. Контроль технического состояния этих объектов осуществлен с привлечением АО "Транснефть - Подводсервис".

Диагностические работы проводились с помощью внутритрубных инспекционных приборов (ВИП) разработки и производства АО "Транснефть - Диаскан" — профилемеров, ультразвуковых и магнитных дефектоскопов. Также использовались комбинированные диагностические комплексы, принцип работы которых основан на сочетании преимуществ разных методов диагностики, что позволяет эффективно обнаруживать различные типы дефектов за один пропуск. Всего за год на линейной части МН предприятия проведены 114 пропусков ВИП.

На нефтеперекачивающих станциях выполнено техническое диагностирование 4,9 км технологических трубопроводов, обследованы 228 единиц механо-технологического оборудования, проверены 386 единиц дополнительного оборудования (приварные элементы, соединительные детали, емкости сбора утечек и камеры пуска и приема средств очистки и диагностики).