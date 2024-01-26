В "Самаранефтегазе" подвели итоги реализации системы наставничества в 2023 году

В систему наставничества в АО "Самаранефтегаз" вовлечены свыше 700 работников, которые способствуют адаптации своих подопечных, максимальному раскрытию их потенциала, помогают решать производственные задачи. Примечательно, что в 2023 году, который был объявлен Годом педагога и наставника, сотрудников предприятия отметили не только в НК "Роснефть", но и на федеральном уровне.

Наставничество является важнейшим элементом накопления и передачи профессиональных знаний, навыков и опыта молодым работникам. Корпоративная система наставничества включает в себя обучение и развитие начинающих и опытных наставников, их участие в корпоративных, отраслевых и международных конкурсах и чемпионатах по профессиональному мастерству, мониторинг показателей.

"С каждым годом интерес к этой теме на предприятии растет — участники осознают важность взаимной поддержки, передачи знаний и накопленного опыта коллегам. Все наставники Общества владеют рабочими навыками на высоком профессиональном уровне, имеют заслуженное уважение и авторитет в коллективе. Самый большой успех всегда достигается вместе. Благодаря высокой мотивации работников, готовых и способных поддерживать своих подопечных, предприятие может уверенно смотреть в будущее!", — подчеркнула и. о. заместителя генерального директора по персоналу и социальным программам АО "Самаранефтегаз" Анна Егорова.

Представители "Самаранефтегаза" стали победителями в корпоративном конкурсе "Лучший наставник-2023" в блоке "Разведка и добыча". 1-е место в номинации "Лучший наставник молодых специалистов" занял ведущий инженер-технолог ЦДНГ № 4 Александр Суходеев, который помогает молодым специалистам учиться профессии, поддерживает их во всех начинаниях, в том числе в подготовке к научно-техническим конференциям. Один из молодых специалистов, которого курирует Александр, в этом году стал призером Кустовой НТК, подготовил научные статьи и рацпредложения. Аппаратчик химводоочистки ЦЭОТ № 3 Светлана Мельникова стала победителем в номинации "Лучший наставник рабочих". Светлана трудится в котельной на Покровском месторождении, ее профессионализм неоднократно подтвержден наградами корпоративного смотра-конкурса "Лучший по профессии". Вот уже несколько лет она передает свой опыт, накопленный почти за четверть века, своим молодым коллегам и делает это весьма успешно: ее подопечная в этом году стала лучшим аппаратчиком химводоочистки.

Кроме этого, коллектив "Самаранефтегаза" занял второе место на Всероссийском этапе конкурса "Лучшие практики наставничества 2023 года" в номинации "Прорывные технологии производительности труда". Рабочая группа в составе заместителя начальника цеха ЦППН № 6 Камиля Ахметова, ведущего инженера-технолога ЦДНГ № 4 Александра Суходеева, мастера по добыче нефти и газа ЦДНГ № 5 Ивана Чепрасова, ведущего геолога ЦДНГ № 6 Валентины Ерховой, главного специалиста отдела планирования, учета и реализации электроэнергии Виктории Федоровой, главного специалиста отдела инжиниринга и надежности трубопроводов Михаила Бельснера, главного специалиста отдела развития персонала Ксении Болесовой, главного специалиста отдела развития персонала Натальи Мартьяновой, главного специалиста филиала "Учебный центр" Андрея Мельникова, главного специалиста отдела геоинформационного обеспечения Веры Капитоновой представила практику "Совершенствование системы наставничества в АО "Самаранефтегаз" с учетом последних тенденций". Награду победителям вручил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.