Мужчина пострадал при пожаре в поселке под Самарой

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В четверг, 25 января, в 13:48, начался пожар на ул. Делия, 12 в пос. Пекилянка в Большечерниговском районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.