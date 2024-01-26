Владимир Путин объявил о повышении президентской и правительственной стипендий. Об этом стало известно на встрече президента РФ со студентами вузов в Калининградской области.

"В связи с праздником Дня российского студенчества могу сообщить, что мной принято решение повысить президентские стипендии до 30 тысяч рублей. Знаю, что и Правительство сейчас думает над повышением уровня стипендий - правительственная стипендия будет 20 тысяч рублей, - заявил глава государства.

В Самарской области в этом учебном году стипендии президента и Правительства РФ получают 86 студентов вузов и ссузов. Это учащиеся Самарского университета, СГЭУ, ТГУ, СамГТУ, ПГУТИ, СГСПУ, Самарского ГАУ.

Как отметил накануне на встрече со студентами губернатор Дмитрий Азаров, все направления студенческой жизни - учеба, научные разработки, творчество, спорт - все это находится в фокусе его личного внимания. Чтобы у студентов была возможность уже во время учебы вносить вклад в развитие нашей страны, ее экономику, образовательную сферу, в Самарской области сформирована комплексная система поддержки научно-исследовательской сферы. В рамках конкурсов на предоставление губернских премий и грантов в области науки и техники поддержку получают проекты, связанные с решением прикладных задач в интересах социально-экономического развития Самарской области.

Помимо денежной выплаты за каждый отработанный год в течение 3 лет и частичной компенсации затрат на получение высшего или дополнительного профобразования, на научно-исследовательскую деятельность, на найм жилого помещения, по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова была введена новая мера - частичная компенсация затрат на оплату ежемесячного платежа по ипотечному кредиту.

Также стало известно, что в 2024 году в России на поддержку проектов конкурса "Студенческий стартап" будет дополнительно направлено 2 млрд рублей - это на 500 млн больше, чем в прошлом году.