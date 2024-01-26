16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Совете Федерации состоялось открытие весенней парламентской сессии 2024 года Владимир Путин объявил о повышении президентской и правительственной стипендий Самарская область продолжит реализацию проектов развития городской среды благодаря решению президента РФ В Самарской области открылся конкурс на должность председателя Волжского райсуда В самарской полиции появился новый отдел по борьбе с преступлениями в Интернете

Федеральная власть Власть и политика

Владимир Путин объявил о повышении президентской и правительственной стипендий

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Владимир Путин объявил о повышении президентской и правительственной стипендий. Об этом стало известно на встрече президента РФ со студентами вузов в Калининградской области.

"В связи с праздником Дня российского студенчества могу сообщить, что мной принято решение повысить президентские стипендии до 30 тысяч рублей. Знаю, что и Правительство сейчас думает над повышением уровня стипендий - правительственная стипендия будет 20 тысяч рублей, - заявил глава государства.

В Самарской области в этом учебном году стипендии президента и Правительства РФ получают 86 студентов вузов и ссузов. Это учащиеся Самарского университета, СГЭУ, ТГУ, СамГТУ, ПГУТИ, СГСПУ, Самарского ГАУ.

Как отметил накануне на встрече со студентами губернатор Дмитрий Азаров, все направления студенческой жизни - учеба, научные разработки, творчество, спорт - все это находится в фокусе его личного внимания. Чтобы у студентов была возможность уже во время учебы вносить вклад в развитие нашей страны, ее экономику, образовательную сферу, в Самарской области сформирована комплексная система поддержки научно-исследовательской сферы. В рамках конкурсов на предоставление губернских премий и грантов в области науки и техники поддержку получают проекты, связанные с решением прикладных задач в интересах социально-экономического развития Самарской области.

Помимо денежной выплаты за каждый отработанный год в течение 3 лет и частичной компенсации затрат на получение высшего или дополнительного профобразования, на научно-исследовательскую деятельность, на найм жилого помещения, по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова была введена новая мера - частичная компенсация затрат на оплату ежемесячного платежа по ипотечному кредиту.

Также стало известно, что в 2024 году в России на поддержку проектов конкурса "Студенческий стартап" будет дополнительно направлено 2 млрд рублей - это на 500 млн больше, чем в прошлом году.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:56 Игорь Комаров оценил успех реализации проекта Самарской области по производству беспилотников

Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:54 Самарскую таможню возглавил Александр Архипов

Достойно.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:51 Андрей Кислов: "Агрострахование имеет стратегическое значение"

Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:48 Представители Ространснадзора и РЖД проверили ж/д переезды в Самарском транспортном регионе

Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:16 На Рубежном кладбище демонтируют мемориал цыганскому барону

Знаково но противно...

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4