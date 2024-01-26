В Совете Федерации состоялось открытие весенней парламентской сессии 2024 года

В Совете Федерации состоялось первой пленарное заседание весенней парламентской сессии 2024 года. Открыла весеннюю сессию Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, самым главным и ожидаемым политическим событием станут выборы Президента России, при этом особенно важно, чтобы жители всех субъектов Федерации проявили гражданскую ответственность, пришли на избирательные участки и отдали голос за достойного кандидата: "Предвыборный период — это традиционно время широкого и обстоятельного общественного диалога. Время подготовки и обсуждения новых идей дальнейшего государственного развития".

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области Фарит Мухаметшин отметил, что Валентина Матвиенко поставила перед сенаторами много важных и ответственных задач на весеннюю сессию, направленных на повышение социальной защищённости граждан, укрепление экономического, технологического потенциала и обороноспособности, а также опережающее развитии инфраструктуры. Среди ключевых приоритетов — закрепление единого федерального статуса многодетных семей и мер поддержки для них, оказание помощи участникам СВО и их близким, интеграция воссоединённых регионов в правовое и социально-экономическое пространство страны и многое другое.

"В весеннюю сессию много внимания будет уделено развитию социально-экономического потенциала наших регионов, повышению благосостояния граждан. В этом смысле особенную значимость приобретает объявленный президентом Год семьи. Мы, как парламентарии должны провести всестороннюю работу по приведению законодательства в соответствие с положениями Указа президента, которым закрепляется единый федеральный статус многодетных семей и меры поддержки для них. Важнейшим событием года, как справедливо отметила Валентина Ивановна, станут выборы президента. Абсолютно согласен с Председателем Совета Федерации в оценке особой важности нынешнего предвыборного периода, как времени обстоятельного общественного диалога, обсуждения идей дальнейшего развития страны. Это определит не только перспективы России, но и наметит траекторию мирового развития. Мир вступил в неизбежный процесс перехода к новому более справедливому, многополярному миру, в авангарде которого находится Россия", - отметил Фарит Мухаметшин.