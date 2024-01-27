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Происшествия

Суд не стал отменять арест имущества "БПО — Отрадный"

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на продление ареста на имущество ООО "База производственного обслуживания — Отрадный".

В отношении руководства предприятия, проходящего процедуру банкротства, с июня 2023 г. силовики расследуют уголовное дело. Как сообщила пресс-секретарь СУ СК по Самарской области Елена Шкаева, уголовное дело возбудили по факту неуплаты налогов. По предварительным данным, ущерб составляет 134 млн рублей.

Вышеуказанное предприятие зарегистрировано в Кинеле, руководил им Владимир Павлинский. Одним из видов деятельности ООО являлось предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа, а также монтаж, ремонт и демонтаж буровых вышек. Его выручка в 2022 г. составила 33 млн рублей. Однако в конце года налоговики обратились в арбитраж с заявлением о признании предприятия банкротом, предъявив ему долг более чем 19,5 млн рублей. Вслед за этим и сами бизнесмены подали заявление о признании себя несостоятельными. В мае суд ввел процедуру наблюдения.

Более 20 кредиторов были занесены в реестр. ФНС России желает получить недоимки по НДС почти 204,5 млн руб., ООО "Сервис и Контроль" претендует на 46,8 млн руб., бизнесмен Дмитрий Широков скупил обязательства банкрота на 32, 4 млн руб., ООО "МК "Монолит" требует с должника 4,4 млн рублей.

Предварительное следствие выстраивает доказательную базу причастности руководства ООО "БПО — Отрадный" к махинациям с фирмами однодневками, якобы сотрудничавших с ними, что снижало налоговые выплаты по НДС.

Напомним, ранее ООО "БПО — Отрадный" фигурировало в деле о даче взятки. Фирму обязали выплатить штраф 10 млн руб., за взятку 3 млн рублей.

Само же уголовное дело закончилось шестью годами колонии для бенефициара "БПО — Отрадный" Вячеслава Усынина. Суд признал, что феврале 2020 г. он передал сотруднику ФСБ 3 млн руб. и бутылку коньяка Courvoisier. А взамен он хотел, чтобы правоохранители закрыли глаза на уклонение от уплаты налогов. Задержали бизнесмена на следующий день в аэропорту Курумоч.

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