В Самарской области нефтяников оштрафовали на 10 млн руб. за 3 млн, переданные силовику

Мировой суд вынес решение по административном делу в отношении нефтеперерабатывающей компании "БПО-Отрадный" о незаконном вознаграждении, присудив штраф в 10 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Было установлено, что представитель ООО "БПО-Отрадный" передал сотруднику правоохранительных органов 3 млн руб. за прекращение проверочных мероприятий в связи с уклонением организации от уплаты налогов и дальнейшее общее покровительство деятельности фирмы. В связи с этим прокурор района возбудил дело об административном правонарушении.

В целях реального обеспечения применения наказания на транспортные средства организации наложен арест.

Кроме того, уголовное дело в отношении лица, передавшего взятку, находится на рассмотрении в суде.