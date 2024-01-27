На пожаре в Тольятти пострадал мужчина

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В пятницу, 26 января, в 15:09, загорелась мебель в доме на улице. Свердлова, 48 в Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.