Ночью в Самаре сгорела легковушка

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В субботу, 27 января, в 3:17, загорелась машина около дома № 33 в Сарапульского переулке в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.