В центре Самары сгорел двухэтажный частный дом

В субботу, 27 января, в 7:12, начался пожаре на ул. Буянова, 34 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горел частный двухэтажный дом на площади 100 кв. м. На борьбу с огнем направили 38 человек и восемь единиц техники. Пожар ликвидировали в 8:19.

Пострадавших нет, из здания эвакуировали пять человек.

Обстоятельства случившегося устанавливают.