В ночном пожаре под Самарой погиб мужчина

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В воскресенье, 28 января, в 1:28, загорелся частный дом на ул. Комсомольской, 12 в пос. Новосемейкино в Красноярском районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.