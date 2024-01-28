Баскетболисты "Самары" проиграли "Локомотиву-Кубани" с разгромным счетом

В воскресенье, 28 января, в Краснодаре БК "Самара" встретился с "Локомотивом-Кубанью".

Уже в первые четыре минуты хозяева поля оторвались на 10 очков — 5:15. К концу первого периода разрыв сократился — 18:24.

А после двух первых минут второй четверти самарцы вырвалась вперед — 26:25. Но уже к середине десятиминутки краснодарцы вернули себе преимущество в более чем 10 очков. А к перерыву счет был — 42:52.

В третьей четверти волжанам удалось сократить разрыв до шести очков, но в последнем периоде он вырос до 18. В результате игра закончилась со счетом 76:91.

Следующую игру "Самара" проведет 4 февраля в Перми с местной "Пармой".