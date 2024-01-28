16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Баскетболисты "Самары" проиграли "Локомотиву-Кубани" с разгромным счетом Баскетбольная "Самара" уступила "Астане" БК "Самара" в Саратове переиграл "Автодор" Двое баскетболистов из "Самары" вошли в состав сборной России БК "Самара" проиграл "Зениту" - 47:70

Баскетбол Спорт

Баскетболисты "Самары" проиграли "Локомотиву-Кубани" с разгромным счетом

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 28 января, в Краснодаре БК "Самара" встретился с "Локомотивом-Кубанью".

Уже в первые четыре минуты хозяева поля оторвались на 10 очков — 5:15. К концу первого периода разрыв сократился — 18:24.

А после двух первых минут второй четверти самарцы вырвалась вперед — 26:25. Но уже к середине десятиминутки краснодарцы вернули себе преимущество в более чем 10 очков. А к перерыву счет был — 42:52.

В третьей четверти волжанам удалось сократить разрыв до шести очков, но в последнем периоде он вырос до 18. В результате игра закончилась со счетом 76:91.

Следующую игру "Самара" проведет 4 февраля в Перми с местной "Пармой".

Гид потребителя

Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Женя К 26 апреля 2014 12:59 Баскетболисты "Самары-СГЭУ" уступили команде "АлтайБаскет" - 93:99

Домашние стены помогают всегда.

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4