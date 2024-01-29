На матче ВХЛ в Самаре произошла массовая драка болельщиков

На 53-й минуте матча регулярного чемпионата "Olimpbet ВХЛ — Кубка Шелкового пути" между командами ЦСК ВВС и "Дизель" из Пензы на трибунах СКК "Дворец Спорта" в Самаре произошла драка между болельщиками играющих команд.

"Лига категорически осуждает такое поведение болельщиков и всесторонне разберет произошедший инцидент. По факту случившегося возбуждено производство в Дисциплинарном комитете ФХР, а действиям всех сторон будет дана правовая оценка и вынесены соответствующие санкции. О принятых решениях Лига сообщит дополнительно", - говорится в официальном сообщении ВХЛ.

Как утверждают очевидцы в соцсетях, "пензенские болельщики украли флаг у самарских болельщиков, унизили честь девочки-волонтера и принимали участие в драке". Однако официальных комментариев о причинах драки нет.