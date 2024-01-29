Не стало главврача Кошкинской больницы Анатолия Андреева

На 71-м году ушел из жизни Анатолий Михайлович Андреев. С 1994 г. и на протяжении 20 лет он возглавлял Кошкинскую центральную районную больницу, сообщает министерство здравоохранения Самарской области.

Анатолий Михайлович посвятил медицине более 30 лет. Свой трудовой путь в 1980 г. он — выпускник Куйбышевского медицинского института имени Д. И. Ульянова — начал с должности врача-стоматолога Кошкинской центральной районной больницы.

С 1994 по 2014 гг. был руководителем центральной больницы Кошкинского района. Он всегда пользовался заслуженным уважением и авторитетом в коллективе.